Беременная школьница рассказала об изнасиловании

Беременная 13-летняя школьница из Красноярского края заявила, что стала жертвой изнасилования. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Было изнасилование.. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно все это вспомнить", — написала девочка.
По ее словам, насильником был 16-летний молодой человек, который живет в ее городе. Инцидент произошел в ноябре.
Ранее девочка настаивала на том, что беременность наступила в результате сексуального контакта с 10-летним другом. Она приняла решение оставить ребенка. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту беременности несовершеннолетней.