Беременная школьница рассказала об изнасиловании

Беременная 13-летняя школьница из Красноярского края заявила, что стала жертвой изнасилования. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Было изнасилование.. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно все это вспомнить", — написала девочка.

По ее словам, насильником был 16-летний молодой человек, который живет в ее городе. Инцидент произошел в ноябре.