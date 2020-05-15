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Беременная школьница из Красноярского края рассказала об изнасиловании 

Газета.Ru 57 минут назад
Беременная школьница рассказала об изнасиловании
Фото: РИА Новости
Беременная 13-летняя школьница из Красноярского края заявила, что стала жертвой изнасилования. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Было изнасилование.. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно все это вспомнить", — написала девочка.
По ее словам, насильником был 16-летний молодой человек, который живет в ее городе. Инцидент произошел в ноябре.
Ранее девочка настаивала на том, что беременность наступила в результате сексуального контакта с 10-летним другом. Она приняла решение оставить ребенка. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту беременности несовершеннолетней.
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Криминал , Происшествия , СКР , Красноярский Край
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