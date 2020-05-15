Контролера избили за просьбу надеть маску 

Контролера петербургского метрополитена на станции «Нарвская» избили за просьбу надеть маску, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», инцидент произошел утром около 08:40. На станции метро «Нарвская» неизвестный мужчина, после замечания о нарушении карантинных мероприятий и предложения надеть защитную маску на лицо, нанес удар кулаком в лицо контролеру 1971 года рождения.

Контролера с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами в удовлетворительном состоянии госпитализировали, а позднее направили на амбулаторное лечение.

По подозрению в совершении преступления был задержан неработающий мужчина 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет.