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Контролера избили за просьбу надеть маску 

Deita.ru 4 часа назад
Контролера избили за просьбу надеть маску
Фото: Deita.ru
Контролера петербургского метрополитена на станции «Нарвская» избили за просьбу надеть маску, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишут «Невские новости», инцидент произошел утром около 08:40. На станции метро «Нарвская» неизвестный мужчина, после замечания о нарушении карантинных мероприятий и предложения надеть защитную маску на лицо, нанес удар кулаком в лицо контролеру 1971 года рождения.
Контролера с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами в удовлетворительном состоянии госпитализировали, а позднее направили на амбулаторное лечение.
По подозрению в совершении преступления был задержан неработающий мужчина 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет.
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Криминал , Происшествия , РИА "Дейта"
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