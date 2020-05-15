Зэк попытался убить тюремщика осколком зеркала

В Нижегородской исправительной колонии №1 30-летний российский заключенный попытался убить тюремщика осколком разбитого зеркала. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По версии следствия, 12 мая в исправительном учреждении во время раздачи еды, осужденный за убийство арестант, напал на младшего инспектора исправительного учреждения. Ему удалось нанести сотруднику колото-резанные ранения плеча и руки. Предполагается, что орудием преступления стал осколок разбившегося зеркала.
СКР возбудил уголовное дело по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию»). Противоправные действия осужденного пресечены. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
22 января сообщалось, что в Ростовской области четверо заключенных напали на сотрудников колонии.