Зэк попытался убить тюремщика осколком зеркала

Все новости на карте

По версии следствия, 12 мая в исправительном учреждении во время раздачи еды, осужденный за убийство арестант, напал на младшего инспектора исправительного учреждения. Ему удалось нанести сотруднику колото-резанные ранения плеча и руки. Предполагается, что орудием преступления стал осколок разбившегося зеркала.

СКР возбудил уголовное дело по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию»). Противоправные действия осужденного пресечены. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

22 января сообщалось, что в Ростовской области четверо заключенных напали на сотрудников колонии.