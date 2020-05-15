Двое приезжих задержаны за грабеж в центре Москвы 

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в хищении денежных средств и имущества путем грабежа в центре столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» замначальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь

«Сотрудники отдела уголовного розыска совместно с полицейскими отдельной роты ППС ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств и имущества путем грабежа», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в полицию обратился 30-летний москвич. Потерпевший сообщил, что в одном из магазинов на ул. 1-я Тверская-Ямская к нему подошли двое неизвестных граждан с требованием денежных средств для приобретения алкогольных напитков.

«Испугавшись угроз, он передал им 900 руб., после чего вышел из магазина и направился в сторону метро «Белорусская». Однако на площади Тверская Застава вышеуказанные граждане догнали его, и в то время, как один из них нанес ему несколько ударов в область лица и тела, второй неизвестный похитил из его кармана мобильный телефон, после чего злоумышленники скрылись», — уточнила Гузь.

Он добавила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и полицейские патрульно-постовой службы на Ленинградском проспекте задержали подозреваемых. Ими оказались 29-летний уроженец ближнего зарубежья и 33-летний приезжий из одного из регионов России.