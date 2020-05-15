Житель Санкт-Петербурга ударил кулаком в лицо контролера метрополитена за просьбу надеть медицинскую маску. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Вчера утром на станции метро «Нарвская» контролер пропускных пунктов попросил пассажира надеть маску. Тот отказался и сделать попытку преодолеть турникет. Сотрудник подземки преградил ему дорогу. Тогда пассажир ударил его кулаком в лицо и скрылся.

Потерпевший был госпитализирован с ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а нападавший был задержан сотрудниками полиции вечером в тот же день. Им оказался ранее судимый ныне безработный 34-летний Марат.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». 116-я статья Уголовного кодекса (УК) России, как сообщал «Рамблер», подразумевает наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года, ограничения свободы на срок до двух лет, принудительных работ на тот же срок, ареста на срок до шести месяцев либо лишения свободы на срок до двух лет.