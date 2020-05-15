Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин избил контролера за просьбу надеть маску 

Артём Кульша и ещё 4 1 час назад
Житель Санкт-Петербурга ударил кулаком в лицо контролера метрополитена за просьбу надеть медицинскую маску. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Вчера утром на станции метро «Нарвская» контролер пропускных пунктов попросил пассажира надеть маску. Тот отказался и сделать попытку преодолеть турникет. Сотрудник подземки преградил ему дорогу. Тогда пассажир ударил его кулаком в лицо и скрылся.
Тренер MMA избил продавщицу за просьбу надеть маску
Потерпевший был госпитализирован с ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, а нападавший был задержан сотрудниками полиции вечером в тот же день. Им оказался ранее судимый ныне безработный 34-летний Марат.
В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». 116-я статья Уголовного кодекса (УК) России, как сообщал «Рамблер», подразумевает наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года, ограничения свободы на срок до двух лет, принудительных работ на тот же срок, ареста на срок до шести месяцев либо лишения свободы на срок до двух лет.
Комментарии 174
Криминал , Видео , Происшествия , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Россиян предупредили о «военном сценарии»
Россиян предупредили о «военном сценарии»
Пока вы спали: Меркель пригрозила России
Пока вы спали: Меркель пригрозила России
Видео
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение