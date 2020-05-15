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Суд оставил под арестом экс-замглавы Курганской области 

ТАСС 2 часа назад
Суд оставил под арестом экс-замглавы Курганской области
Фото: Сергей Пугин (слева) во время задержания, 29 апреля 2020 года © Снимок с видео Следственного комитета РФ/ТАСС
Суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей, на его арест. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Курганского областного суда.
"Жалоба не удовлетворена, решение оставлено без изменений", — сказали в пресс-службе. 30 апреля городской суд арестовал экс-замглаву региона на два месяца, защитник обжаловал это решение суда в областном суде.
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин в сговоре с замглавы Шадринского района Вячеславом Розниным организовал подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу ООО "Мультипласт", при этом объекты в селах Мальцево и Верхозино не достроены до сих пор. Причиненный ущерб превысил 195 млн рублей, полагают следователи. Рознин, директор "Мультипласта" Иван Шумский и другие предполагаемые соучастники преступления были задержаны.
Пугин был назначен заместителем губернатора — директором областного департамента экономического развития, торговли и труда в марте 2014 года, в сентябре того же года стал первым заместителем главы региона и возглавил департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2016 году он стал руководителем департамента агропромышленного комплекса и ушел с поста в 2018 году, когда врио губернатора стал Вадим Шумков.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Курганская Область
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