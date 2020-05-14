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Экс-директора «Крымавтотранса» задержали по обвинению в присвоении 5 млн рублей 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Задержан экс-директор «Крымавтотранса»
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы задержали по обвинению в присвоении и растрате бывшего директора транспортного госпредприятия "Крымавтотранс", который на протяжении 10 месяцев выплатил себе и топ-менеджерам премии на общую сумму 5 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что директор "Крымавтотранса" в период с сентября 2018 по июль 2019-го, используя свое должностное положение, осуществил незаконные выплаты себе и топ-менеджерам государственного предприятия денежные премии в завышенных размерах, скрыв от Министерства транспорта Республики Крым сведения о фактическом неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии ГУП. Сумма незаконно присвоенных и растраченных директором государственного предприятия денежных средств составила порядка 5 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.
"Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос о мере пресечения, а также предпринимаются все меры для установления всех лиц, причастных к совершению указанного преступления", — уточняется в сообщении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов требовал от Минтранса республики навести порядок в сфере пассажирских перевозок. В начале июля 2019 года уволили гендиректора госпредприятия "Крымавтотранс" Игоря Коробчука. Претензии к нему состояли в том, что он смог побороть нелегальных перевозчиков вблизи автостанций региона. Осенью Аксенов также сменил руководителя "Крымавтотранса". По результатам проведенных проверок было возбуждено несколько уголовных дел.
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Криминал , Происшествия , Сергей Аксенов , Минтранс РФ , МВД
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