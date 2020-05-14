Россиянин ограбил полицейское авто

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Суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину, который совершил кражу из служебного автомобиля участкового. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По версии следствия, 12 мая двое нетрезвых мужчин решили угнать полицейский «УАЗ Патриот». У них не получилось открыть автомобиль, тогда один из фигурантов дела разбил стекло передней двери. Злоумышленник украл автомагнитолу и баллонный ключ.

Подозреваемого задержали через полчаса. Мужчина был неоднократно судим. Приятеля подозреваемого отпустили, поскольку он не имел отношения к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении обоих мужчин составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

NEWS.ru писал, что полицейский и задержаный погибли в ДТП в Петербурге. Авария произошла на трассе М-11 «Нева». Полицейский УАЗ совершил наезд на ограждение и перевернулся.