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Житель Петербурга украл магнитолу из автомобиля полиции 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянин ограбил полицейское авто
Фото: РИА Новости
Суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину, который совершил кражу из служебного автомобиля участкового. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По версии следствия, 12 мая двое нетрезвых мужчин решили угнать полицейский «УАЗ Патриот». У них не получилось открыть автомобиль, тогда один из фигурантов дела разбил стекло передней двери. Злоумышленник украл автомагнитолу и баллонный ключ.
Подозреваемого задержали через полчаса. Мужчина был неоднократно судим. Приятеля подозреваемого отпустили, поскольку он не имел отношения к преступлению.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении обоих мужчин составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство».
NEWS.ru писал, что полицейский и задержаный погибли в ДТП в Петербурге. Авария произошла на трассе М-11 «Нева». Полицейский УАЗ совершил наезд на ограждение и перевернулся.
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Криминал , Происшествия , ФСИН , Санкт-Петербург
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