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В Подмосковье полиция задержала грабителей, ранивших полицейского при ограблении магазина 

ТАСС и ещё 7 58 минут назад
Задержаны напавшие на полицейского в Ногинске
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали двух ранее судимых мужчин, которые ранее при попытке их задержания во время ограбления магазина в районе Ногинска тяжело ранили полицейского. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Ногинское" в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в течение суток задержаны подозреваемые в нападении на сотрудников полиции при попытке ограбления одного из магазинов в Ногинске. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 1971 и 1973 годов рождения", — сказала она. В ходе обысков по местам проживания у злоумышленников обнаружены лом, перчатки, маски и перцовые баллончики, которые они использовали при ограблении.
Накануне в ЧОП "Дельта" поступил сигнал из магазина в Ногинске. По дороге к магазину охранник обратился к проезжавшим мимо сотрудникам ГИБДД. В магазине полицейские увидели двух грабителей в масках, вооруженных ломом и отверткой. На требование сдаться они ответили активным сопротивлением. В результате борьбы один из сотрудников получил травму головы и был госпитализирован. Грабителям удалось скрыться. СК возбудил дело по факту ранения полицейского по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).
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Криминал , Происшествия , Татьяна Петрова , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС , Московская область , Ногинск
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