Экс-полицейского арестовали за преступное сообщество

Московские полицейские задержали бывшего коллегу из уголовного розыска, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, источник в правоохранительных органах пояснил, что задержанный обвиняется в создании преступной банды.

"Вчера сотрудниками Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела был задержан бывший полицейский по подозрению в совершении преступления", — сказал Васенин.

По его словам, задержанный в 2018 году был уволен из органов внутренних дел.

Полиция не раскрывает инкриминируемую экс-полицейскому статью, пояснив, что расследованием занимаются сотрудники следственного комитета

Между тем, источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что задержанному инкриминируется статья УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем".