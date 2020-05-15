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Экс-полицейского в Москве обвинили в создании преступного сообщества 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Экс-полицейского арестовали за преступное сообщество
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Московские полицейские задержали бывшего коллегу из уголовного розыска, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, источник в правоохранительных органах пояснил, что задержанный обвиняется в создании преступной банды.
"Вчера сотрудниками Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела был задержан бывший полицейский по подозрению в совершении преступления", — сказал Васенин.
По его словам, задержанный в 2018 году был уволен из органов внутренних дел.
Полиция не раскрывает инкриминируемую экс-полицейскому статью, пояснив, что расследованием занимаются сотрудники следственного комитета.
Между тем, источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что задержанному инкриминируется статья УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем".
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости , Москва
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