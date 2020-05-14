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МВД сообщило о росте более чем на 82% числа IT-преступлений в России 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
МВД сообщило о росте более чем на 82% числа IT-преступлений в России
Фото: RT на русском
Количество IT-преступлений, совершённых в России за четыре месяца этого года, увеличилось более чем на 82%.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
«Рост IT-преступности составил 82,4%, что в значительной степени повлияло на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%», — сказали в пресс-центре.
Ранее директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков предупредил о распространении нового вида мошенничества с кредитными историями на фоне коронавируса.
По его словам, граждане плохо осведомлены про обман в сфере кредитных историй, при этом по массовости этот вид мошенничества немногим уступает банковскому.
Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с радио Sputnik дал рекомендации по защите от мошенников.
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Криминал , Алексей Волков , Госдума , МВД , ИА Sputnik
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