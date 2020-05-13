Мужчина избил до смерти знакомого во время застолья в Москве 

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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Москвы , который до смерти избил своего знакомого, сообщает РИАМО.

Инцидент произошел 11 мая во время распития спиртных напитков в квартире жилого дома, расположенного на территории района Кузьминки.

"Мужчина подверг избиению своего знакомого. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по столице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).