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Мужчина избил до смерти знакомого во время застолья в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Москвы, который до смерти избил своего знакомого, сообщает РИАМО.
Инцидент произошел 11 мая во время распития спиртных напитков в квартире жилого дома, расположенного на территории района Кузьминки.
"Мужчина подверг избиению своего знакомого. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по столице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).
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Криминал , Происшествия , СКР , РИАМО , Москва
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