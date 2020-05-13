«Рамблер» сообщал, что в июле 2018 года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.

В июне 2019-го следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору. Однако позднее адвокаты заявили, что Генеральная прокуратур РФ потребовала переквалифицировать обвинение со статьи «убийство» на «необходимую самооборону».

По словам Липцера, защиту уведомили об окончании дополнительных следственных действий.

«Следствие проигнорировало доводы Генеральной прокуратуры и оставило прежнюю квалификацию — убийство по предварительному сговору, отказавшись смягчить или переквалифицировать на необходимую оборону», — пояснил защитник, представляющий интересы одной из сестер.

Отметим, что адвокаты настаивают на том, что Михаил Хачатурян на протяжении нескольких лет подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию. Следствием также было установлено, что действия отца причинили серьезный ущерб психике девушек, они жили в условиях многолетней психотравмирующей ситуации.