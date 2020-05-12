По данным спецслужбы, задержанный, 2001 года рождения, причастен «к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих».

В ходе обыска у него были изъяты переделанный в боевой аналог травматический пистолет «ПМ» с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с «информацией о планируемом преступлении», отметили в ведомстве.

«Рамблер» писал, что ранее ФСБ заявила о задержании 14-летнего подростка, который планировал стрельбу в красноярской школе.