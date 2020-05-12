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ФСБ предотвратила теракт в Тверской области 

Алиса Селезнёва и ещё 25 33 минуты назад
ФСБ России объявила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области и задержании молодого человека, готовившего нападения на силовиков и госслужащих. Об этом сообщает ТАСС.
По данным спецслужбы, задержанный, 2001 года рождения, причастен «к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих».
В ходе обыска у него были изъяты переделанный в боевой аналог травматический пистолет «ПМ» с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с «информацией о планируемом преступлении», отметили в ведомстве.
«Рамблер» писал, что ранее ФСБ заявила о задержании 14-летнего подростка, который планировал стрельбу в красноярской школе.
Криминал , Видео , Происшествия , ФСБ , МВД , Тверская Область
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