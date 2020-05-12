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Полицейские Челябинской области прокоментировали изнасилование задержанного дубинкой 

Uralpress.Ru и ещё 2 1 час назад
Полицейские Челябинской области прокоментировали изнасилование задержанного дубинкой
Фото: Uralpress.Ru
Полицейские Челябинской области признали факт применения их сотрудником недозволенных методах воздействия над задержанным мужчиной. Возбуждено уголовное дело. От работы в органах внутренних дел страж порядка пока не отстранен.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального полицейского главка, в УМВД России по Челябинску поступил вызов о том, что в одном из домов Ленинского района мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, пытается сломать входную дверь в квартиру своей знакомой. Он был задержан полицейскими и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Им оказался 44-летний мужчина, ранее судимый за убийство и кражу.
«По имеющейся информации, в ходе разбирательства в отношении доставленного сотрудниками ППСП были применены недозволенные методы воздействия. Начальником ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка, в отдел полиции направлена специальная комиссия из числа сотрудников службы собственной безопасности и других заинтересованных подразделений регионального полицейского главка», — сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
В настоящее время по материалам службы собственной безопасности следственными органами возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации — «Превышение должностных полномочий».
В случае установления вины сотрудники будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.
Как сообщалось ранее, в Челябинске сотрудника патрульно-постовой службы Ленинского района подозревают в избиении и изнасиловании пьяного задержанного. В отдел полиции Ленинского района сотрудниками ДПС был доставлен пьяный мужчина. Один их сотрудников правопорядка его избил и надругался дубинкой. У мужчины серьезные повреждения внутренних органов.
СК по Челябинской области пока не предоставил комментарий по данной ситуации.
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Криминал , Происшествия , ГИБДД , МВД , Челябинск , Челябинская Область
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