Двое с пистолетом в Москве ограбили таксиста 

Столичные полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на водителя такси, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

В ночь на 12 мая в полицию обратился водитель такси и сообщил, что на него напали.

«Установлено, что на ул. Генерала Белова двое неизвестных подошли к машине такси Hyundai Solaris и, угрожая водителю похожим на пистолет предметом, насильно пересадили его на заднее сиденье, отобрали мобильный телефон. Воспользовавшись незаблокированной дверью машины, потерпевший сбежал от злоумышленников. Ущерб составил около 8 тыс. руб.», — пояснили в пресс-службе.

В кратчайшие сроки недалеко от места происшествия оперативники задержали двух безработных 26 и 27 лет. У них изъяли пневматический пистолет. Против подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое, ведется следствие.