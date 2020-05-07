СК проводит обыски в домах бизнесмена Быкова в Крыму и Красноярске 

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Кроме того, следователи работают в загородном доме Быкова в Крыму

Петренко заявила, что представители СК уже изъяли фотографии и документы, которые относятся к периоду совершенных преступлений.

Она добавила, что организатор преступлений Владимир Татаренко подтвердил ранее данные показания в ходе очной ставки.

Как считает следствие, Быков причастен к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова , которые были совершены летом 1994 года. Предполагается, что жертвы сами подготавливали покушение на бизнесмена и являлись штатными киллерами.

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