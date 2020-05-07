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Москвич захотел познакомиться с девушкой и напал на нее с ножом 

Мослента 5 часов назад
Мужчина напал на 22-летнюю девушку с ножом на станции метро «Краснопресненская», сказав, что таким образом пытался познакомиться с потерпевшей. Сотрудники МВД опубликовали видео с моментом нападения, пишет РЕН ТВ.
На видео подозреваемый подходит со спины к пассажирке, затем приставляет нож к ее шее с требованием проследовать с ним в туалет. Злоумышленника помогли остановить прохожие, освободившие девушку.
Задержанным оказался 35-летний житель столицы. На вопрос сотрудника правоохранительных органов о том, с какой целью он напал на девушку, мужчина пояснил, что пытался таким образом познакомиться с ней. Он также сказал, что рассчитывал «на общение».
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Криминал , Происшествия , МВД , РЕН ТВ
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