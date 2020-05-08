Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переодетые врачами грабители отняли у российского бизнесмена миллионы рублей 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Переодетые врачами грабители обокрали бизнесмена
Фото: РИА Новости
Преступники в костюмах сотрудников скорой помощи ограбили бизнесмена в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Бандиты несколько недель следили за предпринимателем. Выждав момент, они напали на мужчину в подъезде его дома, распылили ему в лицо газовый баллончик и несколько раз ударили по голове. После этого они схватили сумку жертвы и скрылись. Их добычей оказались 11 миллионов рублей.
При участии московского СОБР преступники были найдены и задержаны. Во время обыска оперативники обнаружили куртку с надписью «скорая помощь» и медицинский чемодан.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Последние новости
Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за фейки о Путине Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за фейки о Путине Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса
Криминал , Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он в крови по колено, если не выше»
«Он в крови по колено, если не выше»
Россиянам рекомендуют носить с собой документы на жилье
Россиянам рекомендуют носить с собой документы на жилье
Три страны выдвинули РФ обвинение по Второй мировой
Три страны выдвинули РФ обвинение по Второй мировой
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Украина поставила ультиматум России
Украина поставила ультиматум России
Видео
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
00:59
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на девушку в метро
01:00
Появилось видео нападения на девушку в метро
Происшествия
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение