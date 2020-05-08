Создателю «Омбудсмена полиции» предъявили обвинения

Создателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщается на сайте управления МВД России по Москве.

По версии следствия, Воронцов требовал у полицейского крупную сумму за нераспространение личных фотографий, который в последствии были опубликованы, говорится в сообщении.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, ему предъявлено обвинение, указано в сообщении. Отмечается, что следствие намерено просить о заключении обвиняемого под стражу в качестве меры пресечения.

Ранее стало известно, что Владимир Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве у экс-полицейского 300 тысяч рублей.