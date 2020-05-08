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Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения 

Газета.Ru и ещё 50 1 час назад
Создателю «Омбудсмена полиции» предъявили обвинения
Фото: страница Владимира Воронцова во «ВКонтакте»
Создателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщается на сайте управления МВД России по Москве.
По версии следствия, Воронцов требовал у полицейского крупную сумму за нераспространение личных фотографий, который в последствии были опубликованы, говорится в сообщении.
В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, ему предъявлено обвинение, указано в сообщении. Отмечается, что следствие намерено просить о заключении обвиняемого под стражу в качестве меры пресечения.
Ранее стало известно, что Владимир Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве у экс-полицейского 300 тысяч рублей.
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Криминал , Происшествия , Владимир Воронцов
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