Московские полицейские устроили погоню за мужчиной, который, предположительно, пытался спрятать наркотики в Гольяновском сквере. Запись инцидента опубликовал Life.ru.

На кадрах видно, как отряд полиции на машине пытается догнать бегуна, наезжая на газон и кусты парка. Затем сотрудники МВД выбежали из машины бросились за нарушителем. В итоге мужчина сдался полиции, его повалили на землю и заковали в наручники.

По данным Life.ru, нарушителем оказался 22-летний москвич. Полиция обратила на него внимание, когда мужчина пытался спрятать наркотики в сквере. Во время погони задержанный успел сбросить несколько свертков с запрещенными веществами.

В МВД начали проверку действий полицейских, которые уничтожили кусты и газон при задержании.

В январе сообщалось, что в подмосковном Одинцове при закладке наркотиков задержан младший сержант полиции. При нем было найдено девять свертков с наркотиками, служебное удостоверение и несколько мобильных телефонов. По имеющимся данным, он готовился сделать закладку для наркопотребителей.