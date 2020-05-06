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Погоня московских полицейских за закладчиком наркотиков попала на видео 

Мослента 6 мая 2020
Московские полицейские устроили погоню за мужчиной, который, предположительно, пытался спрятать наркотики в Гольяновском сквере. Запись инцидента опубликовал Life.ru.
На кадрах видно, как отряд полиции на машине пытается догнать бегуна, наезжая на газон и кусты парка. Затем сотрудники МВД выбежали из машины бросились за нарушителем. В итоге мужчина сдался полиции, его повалили на землю и заковали в наручники.
По данным Life.ru, нарушителем оказался 22-летний москвич. Полиция обратила на него внимание, когда мужчина пытался спрятать наркотики в сквере. Во время погони задержанный успел сбросить несколько свертков с запрещенными веществами.
В МВД начали проверку действий полицейских, которые уничтожили кусты и газон при задержании.
В январе сообщалось, что в подмосковном Одинцове при закладке наркотиков задержан младший сержант полиции. При нем было найдено девять свертков с наркотиками, служебное удостоверение и несколько мобильных телефонов. По имеющимся данным, он готовился сделать закладку для наркопотребителей.
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Криминал , Видео , Происшествия , Наркооборот , Наркотики , МВД
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