Разыгравшему приступ коронавируса в метро продлили арест

Суд продлил срок содержания под стражей Кароматулло Джаборову, который имитировал приступ от коронавируса в вагоне метро, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала пресс-секретарь Черемушкинского районного суда Екатерина Макеева, Джаборов останется в СИЗО до 8 июля.

Джаборову после ужесточения обвинения инкриминируют преступление по статье "Хулиганство", максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы. Мужчина раскаялся в содеянном и назвал свой поступок глупой шуткой.

В начале февраля был опубликован видеоролик, снятый в вагоне метро, который ехал от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года". На записи молодой человек упал, имитируя приступ, а его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. Кроме Джаборова, были задержаны еще двое соучастников пранкера.

За последние сутки в России подтверждено 10 559 случаев коронавирусной инфекции, в 4 314 из них клинических проявлений не было. В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев, скончались 1 537 человек.