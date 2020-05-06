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Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса в метро пранкеру 

Москва24 и ещё 8 6 мая 2020
Разыгравшему приступ коронавируса в метро продлили арест
Фото: ТАСС
Суд продлил срок содержания под стражей Кароматулло Джаборову, который имитировал приступ от коронавируса в вагоне метро, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказала пресс-секретарь Черемушкинского районного суда Екатерина Макеева, Джаборов останется в СИЗО до 8 июля.
Джаборову после ужесточения обвинения инкриминируют преступление по статье "Хулиганство", максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы. Мужчина раскаялся в содеянном и назвал свой поступок глупой шуткой.
В начале февраля был опубликован видеоролик, снятый в вагоне метро, который ехал от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года". На записи молодой человек упал, имитируя приступ, а его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. Кроме Джаборова, были задержаны еще двое соучастников пранкера.
За последние сутки в России подтверждено 10 559 случаев коронавирусной инфекции, в 4 314 из них клинических проявлений не было. В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев, скончались 1 537 человек.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Продлить жизнь , ФСИН , АГН "Москва"
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