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В Москве неизвестный изрезал прохожего ради 6,5 тысячи рублей и телефона 

РИА Новости и ещё 1 6 мая 2020
В Москве неизвестный изрезал прохожего ради телефона
Фото: РИА Новости
Мужчину несколько раз ударили ножом на юго-востоке Москвы и отобрали дешевый телефон и несколько тысяч рублей, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, 4 мая в полицию поступило сообщение о нападении на 34-летнего мужчину на улице Шоссейной. По словам пострадавшего, неизвестный нанес ему несколько ударов в область груди и бедра и забрал 6,5 тысяч рублей и сотовый телефон.
Материальный ущерб составил около 13 тысяч 500 рублей.
"Пятого мая сотрудниками полиции задержан неработающий 1983 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления", — говорится в сообщении.
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Криминал , Происшествия , МВД , Москва
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