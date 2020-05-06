В Москве неизвестный изрезал прохожего ради телефона

Мужчину несколько раз ударили ножом на юго-востоке Москвы и отобрали дешевый телефон и несколько тысяч рублей, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба столичного главка МВД

По информации ведомства, 4 мая в полицию поступило сообщение о нападении на 34-летнего мужчину на улице Шоссейной. По словам пострадавшего, неизвестный нанес ему несколько ударов в область груди и бедра и забрал 6,5 тысяч рублей и сотовый телефон.

Материальный ущерб составил около 13 тысяч 500 рублей.