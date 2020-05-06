Заседание по делу Серебренникова перенесли

Мещанский суд Москвы в среду отложил на 12 мая слушания по делу о хищениях в "Седьмой студии" из-за неявки обвиняемого режиссера Кирилла Серебренникова , который страдает астмой и состоит в группе риска в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание отложено на 12 мая в 15:30 мск ", — сказала собеседница агентства.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов ранее сообщил ТАСС, что его подзащитный страдает астмой и находится в группе риска, поэтому он не выходит из дома по медицинским показаниям.

На заседании планировалось огласить выводы третьей экспертизы. Первая экспертиза, проведенная на стадии следствия, установила факт хищений. Защита поставила ее выводы под сомнение, и судом была проведена вторая экспертиза, которая не обнаружила нарушений закона в действиях "Седьмой студии".