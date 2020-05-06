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Суд отложил слушания по делу Кирилла Серебренникова на 12 мая 

ТАСС и ещё 5 6 мая 2020
Заседание по делу Серебренникова перенесли
Фото: РИА Новости
Мещанский суд Москвы в среду отложил на 12 мая слушания по делу о хищениях в "Седьмой студии" из-за неявки обвиняемого режиссера Кирилла Серебренникова, который страдает астмой и состоит в группе риска в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Судебное заседание отложено на 12 мая в 15:30 мск ", — сказала собеседница агентства.
Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов ранее сообщил ТАСС, что его подзащитный страдает астмой и находится в группе риска, поэтому он не выходит из дома по медицинским показаниям.
На заседании планировалось огласить выводы третьей экспертизы. Первая экспертиза, проведенная на стадии следствия, установила факт хищений. Защита поставила ее выводы под сомнение, и судом была проведена вторая экспертиза, которая не обнаружила нарушений закона в действиях "Седьмой студии".
После получения результатов второй экспертизы суд отправил дело в прокуратуру, но вышестоящая инстанция вернула его на повторное рассмотрение, в ходе которого была назначена третья по счету комплексная экспертиза.
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Криминал , Происшествия , Кирилл Серебренников , Дмитрий Харитонов , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Москва
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