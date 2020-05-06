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Установивших мангал в центре Петербурга блогеров оштрафовали 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 28 6 мая 2020
Пожаривших шашлык в центре Петербурга наказали
Фото: РИА Новости
Пожаривших шашлык на Сенной площади в Петербурге молодых людей оштрафовали на 25 тыс. каждого, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Молодых людей, установивших мангал с шашлыком на Сенной площади, привлекли к административной ответственности.
В суде нарушители признали вину и извинились перед полицейскими за доставленные неудобства, передает канал «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Они пояснили, что не хотели привлекать к себе такое внимание.
Также молодые люди в своем блоге извинились за поведение, и сообщили, что пытались поднять настроение окружающим.
Напомним, нарушителей петербургские полицейские установили во вторник. Возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии (проведение массового мероприятия).
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Криминал , Происшествия , Санкт-Петербург
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