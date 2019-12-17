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Подозреваемой во взятке чиновнице мэрии Красноярска продлили арест 

News.ru 1 час назад
Подозреваемой во взятке чиновнице продлили арест
Фото: News.ru
Чиновнице из департамента мэрии Красноярска Ирине Тюриной продлили арест. Женщина подозревается во взятке на сумму в 450 тысяч рублей.
Как сообщили «МК в Красноярске» в краевом Следственном комитете, Тюрина останется под стражей до 4 февраля.
Ирина Тюрина занимала пост замглавы департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска. По данным следствия, она вместе с двумя сообщниками помогала бизнесменам в аренде помещений по заниженной цене в обмен на деньги.
Другой фигурантке дела, 28-летней экс-помощнице депутата, продлили домашний арест до 7 февраля. Третий подозреваемый, 49-летний директор фирмы-оценщика, отправлен под домашний арест.
Ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли более 4 млн рублей в автомобиле бывшего первого заместителя главы администрации подмосковного Щёлково Натальи Тамбовой, задержанной при попытке скрыться из России, писал NEWS.ru.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Ирина Тюрина , МВД , Красноярск
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