Зарубила из ревности. Россиянка расправилась с дочерью

Зарубила из ревности. Ранее судимая тюменка жестоко убила свою дочь

Тюмени раскрыто жестокое убийство девятнадцатилетней девушки. Подозреваемая в совершении преступления мать зарубила ее топором из-за ревности. Об этом сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошел 15 декабря. По версии следствия, мать в момент убийства находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и употребляла спиртные напитки. Неожиданно приревновав дочь к своему сожителю, подозреваемая схватила топор и нанесла несколько сильных ударов по голове и жизненно важным органам девушки. Девушка скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, женщина вынесла тело из дома и закопала его в огороде.

Это не первое преступление, совершенное тюменкой. До этого она находилась в местах лишения свободы из-за жестокого убийства мужа. Выйдя на свободу, женщина нигде не работала и вела асоциальный образ жизни.