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Зарубила из ревности. Ранее судимая тюменка жестоко убила свою дочь 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 2 часа назад
Зарубила из ревности. Россиянка расправилась с дочерью
Фото: РИА Новости
В Тюмени раскрыто жестокое убийство девятнадцатилетней девушки. Подозреваемая в совершении преступления мать зарубила ее топором из-за ревности. Об этом сообщили в региональном МВД.
Инцидент произошел 15 декабря. По версии следствия, мать в момент убийства находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и употребляла спиртные напитки. Неожиданно приревновав дочь к своему сожителю, подозреваемая схватила топор и нанесла несколько сильных ударов по голове и жизненно важным органам девушки. Девушка скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, женщина вынесла тело из дома и закопала его в огороде.
Это не первое преступление, совершенное тюменкой. До этого она находилась в местах лишения свободы из-за жестокого убийства мужа. Выйдя на свободу, женщина нигде не работала и вела асоциальный образ жизни.
«В настоящий момент обвиняемая полностью признала свою вину. В отношении ее сожителя проводится проверка по факту укрывательства преступления. Расследование продолжается», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Тюмень
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