Полицейский похитил и поработил человека

Российского полицейского арестовали за похищение и удержание в рабстве человека

Татарстане арестовали полицейского, который удерживал в рабстве человека и заставлял его работать на ферме своего отца. Об этом сообщает издание Baza.

В начале мая два брата, служащих в полиции, похитили мужчину и отвезли его из Нурлатского в Аксубаевский район Татарстана, где заставили работать на ферме отца. На днях одного из братьев отправили под арест, ему предъявлено обвинение по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

О похищении мужчины стало известно в июле. Как рассказал похищенный, каждый день ему приходилось работать на ферме с четырех утра до полуночи. Его регулярно избивали, а за отказ чистить туалеты поливали руки кипятком. Сбежать от полицейских он не мог, поскольку постоянно находился под присмотром.