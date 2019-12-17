Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Происшествия
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Бойня в Забайкалье: обвиняемый признан потерпевшим
Криминал
Украина вводит новые санкции против России
Украина вводит новые санкции против России
Украина
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия

Российского полицейского арестовали за похищение и удержание в рабстве человека 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Полицейский похитил и поработил человека
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
В Татарстане арестовали полицейского, который удерживал в рабстве человека и заставлял его работать на ферме своего отца. Об этом сообщает издание Baza.
В начале мая два брата, служащих в полиции, похитили мужчину и отвезли его из Нурлатского в Аксубаевский район Татарстана, где заставили работать на ферме отца. На днях одного из братьев отправили под арест, ему предъявлено обвинение по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).
О похищении мужчины стало известно в июле. Как рассказал похищенный, каждый день ему приходилось работать на ферме с четырех утра до полуночи. Его регулярно избивали, а за отказ чистить туалеты поливали руки кипятком. Сбежать от полицейских он не мог, поскольку постоянно находился под присмотром.
Спустя 20 дней заключения его отпустили на несколько дней домой, поскольку его сестра сообщила о пропаже брата. Тогда мужчина обратился в правоохранительные органы и рассказал, что его держат в рабстве.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
Последние новости
Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни «Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину «Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Комментарии 
Теги:
Криминал , Происшествия , МВД , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине 103
Украина вводит новые санкции против России
Украина вводит новые санкции против России 40
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной 1
Крым ответил на угрозы Гордона
Крым ответил на угрозы Гордона 549
Депутат ответила за сравнение малоимущих с зеками
Депутат ответила за сравнение малоимущих с зеками 67
Видео
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
00:37
Опубликовано видео из «дома ужасов» под Гатчиной
Происшествия
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
06:41
На самого молодого премьера в мире ополчились русофобы
В мире Статьи
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
01:17
Опубликовано видео следственных действий в «доме ужасов»
Происшествия
Опубликовано видео из дома гатчинского педофила
01:17
Опубликовано видео из дома гатчинского педофила
Криминал Общество
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
02:15
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
В мире
Опубликовано видео отставки служебной собаки
00:53
Опубликовано видео отставки служебной собаки
В мире
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
00:21
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
Происшествия
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
02:55
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение