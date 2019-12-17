Российского депутата задержали по подозрению в убийстве

По его словам, Корнилов сейчас находится в следственном отделе ОВД

Как пишет издание «ЯРНОВОСТИ», по предварительным данным, депутат Корнилов был пьян. Утверждается, что он убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину. Журналисты издания отмечают, что 17 декабря состоится внеочередное заседание городской думы, где будет рассмотрен вопрос о сложении Корниловым депутатских полномочий.

15 декабря сообщалось, что в Вышнем Волочке Тверской области депутат устроил дебош в ночном клубе и избил посетителей. По словам очевидцев, находившихся в заведении «ОЭЗ», инцидент произошел в ночь на 15 декабря. Пьяный мужчина начал хамить гостям, а затем вместе с приятелями избил их. Отмечается, что персонал пытался остановить дебошира, однако он игнорировал их требования. На место происшествия дважды приезжали сотрудники полиции, которые так и не забрали виновника конфликта в отделение.