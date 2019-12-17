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Политика

Хозяина арсенала под Гатчиной заподозрили в изнасиловании 13-летней дочери 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Изнасиловал дочь: шокирующие подробности о «доме ужасов»
Фото: Mash
Появились новые подробности из жизни хозяина дома в Ленобласти, где нашли целый арсенал огнестрельного оружия. По данным правоохранительных органов, мужчина на протяжении нескольких лет насиловал свою 13-летнюю дочь. Всего же из трёхэтажного коттеджа вывели восемь несовершеннолетних.
По версии следствия, в период времени с 2012 года по декабрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, 46-летний Андрей Бовт неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. В настоящее время девочке 13 лет, — сообщает региональное СУСК России.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
Ранее соседи рассказали о странном поведении многодетной семьи. По их словам, взрослые вели себя довольно странно. Они не разрешали детям общаться со сверстниками во дворе и запрещали любые разговоры об отце. Один из местных жителей вспомнил случай, когда однажды неизвестный обстрелял двух девочек, подошедших близко к коттеджу этой семьи, из ружья, заряженного солью, писал NEWS.ru.
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Теги:
Криминал , Происшествия , СКР , Гатчина , Ленинградская область
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