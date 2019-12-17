Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Происшествия
В Пентагоне испугались угроз Эрдогана
В Пентагоне испугались угроз Эрдогана
В мире
Сотни тонн взрывчатки пропали с российского завода
Сотни тонн взрывчатки пропали с российского завода
Происшествия
Опубликовано видео из «дома ужасов»
Опубликовано видео из «дома ужасов»
Происшествия

Дом ужасов: Владелец арсенала под Гатчиной насиловал дочь 

Рамблер + ещё 3 21 минуту назад
Многодетный отец из ленинградской деревни Химози, в доме которого был найден арсенал оружия, мог годами насиловать несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает News.ru.
Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что полицейские обнаружили автоматы, винтовки и бронежилеты в коттедже в деревне Химози, Ленинградская область, в которой проживает многодетная семья. Мужчина, глава семейства, был задержан, а восемь его детей были доставлены в следственный отдел по Гатчинскому району управления Следственного комитета России по Ленинградской области.
Позже, беседуя с журналистами, жители деревни Химози рассказали, что семья разводила коз и продавала молоко. Соседи назвали старших членов семейства сектантами и сообщили, что те запрещают своим детям общаться со сверстниками.
Ночью пресс-служба ленинградского управления СК сообщила о возбуждении уголовного дела об изнасиловании жительницы деревни Химози, не достигшей 14 лет. По версии следствия, 46-летний отец потерпевшей неоднократно подвергал ее сексуальному насилию с 2012 года. По данным News.ru, речь идет о главе семейства, в коттедже которого был обнаружен арсенал оружия.
Комментарии 51 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , СКР , Гатчина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине
Насилие и оружие: кошмары дома в Гатчине 6
В Пентагоне испугались угроз Эрдогана
В Пентагоне испугались угроз Эрдогана 2
Сотни тонн взрывчатки пропали с российского завода
Сотни тонн взрывчатки пропали с российского завода 91
Опубликовано видео из «дома ужасов»
Опубликовано видео из «дома ужасов»
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США 178
Видео
Опубликовано видео из «дома ужасов»
00:37
Опубликовано видео из «дома ужасов»
Происшествия
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
02:15
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
В мире
Опубликовано видео отставки служебной собаки
00:53
Опубликовано видео отставки служебной собаки
В мире
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
00:21
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
Происшествия
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
02:55
Собчак обвинили в оскорблении чувств верующих
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение