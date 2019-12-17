Дом ужасов: Владелец арсенала под Гатчиной насиловал дочь

Многодетный отец из ленинградской деревни Химози, в доме которого был найден арсенал оружия, мог годами насиловать несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает News.ru.

Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что полицейские обнаружили автоматы, винтовки и бронежилеты в коттедже в деревне Химози, Ленинградская область, в которой проживает многодетная семья. Мужчина, глава семейства, был задержан, а восемь его детей были доставлены в следственный отдел по Гатчинскому району управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Позже, беседуя с журналистами, жители деревни Химози рассказали, что семья разводила коз и продавала молоко. Соседи назвали старших членов семейства сектантами и сообщили, что те запрещают своим детям общаться со сверстниками.

Ночью пресс-служба ленинградского управления СК сообщила о возбуждении уголовного дела об изнасиловании жительницы деревни Химози, не достигшей 14 лет. По версии следствия, 46-летний отец потерпевшей неоднократно подвергал ее сексуальному насилию с 2012 года. По данным News.ru, речь идет о главе семейства, в коттедже которого был обнаружен арсенал оружия.