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Криминал

На юге Москвы двое неизвестных похитили у безработного $51 тыс. 

ТАСС 1 час назад
У безработного в Москве похитили $51 тыс.
Фото: РИА Новости
Двое неизвестных похитили у безработного в Москве более 3,2 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"На улице Дербеневская в районе дома 14, корпус 2 двое неизвестных, распылив неустановленную жидкость из баллончика в лицо мужчине, похитили у него $51 тыс. (около 3 млн 214 тыс. 530 рублей — прим. ТАСС), а затем скрылись", — сказали в главке.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).
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Теги:
Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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