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Криминал

Женщина в Измайлово зарезала знакомого в пьяной ссоре и сообщила полиции 

Агентство «Москва» 1 час назад
Женщина зарезала знакомого в пьяной ссоре
Фото: РИА Новости
На востоке столицы задержали женщину, подозреваемую в причинении смертельного ранения своему знакомому. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, в ночь на 16 декабря в службу «02» позвонила женщина 1986 г. рождения и сообщила об убийстве в квартире на ул. 5-я Парковая.
«В жилище обнаружили тело неработавшего мужчины 1986 г. рождения с ножевым ранением груди. Также полицейские задержали заявительницу. Выяснилось, что во время распития спиртного между знакомыми вспыхнула ссора, и женщина ударила потерпевшего ножом. От полученной раны мужчина умер на месте», — пояснил источник.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили задержание подозреваемой сотрудниками полиции, но подробностей уточнять не стали.
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Теги:
Криминал , Происшествия , МВД
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