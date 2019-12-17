Женщина зарезала знакомого в пьяной ссоре

Женщина в Измайлово зарезала знакомого в пьяной ссоре и сообщила полиции

На востоке столицы задержали женщину, подозреваемую в причинении смертельного ранения своему знакомому. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в ночь на 16 декабря в службу «02» позвонила женщина 1986 г. рождения и сообщила об убийстве в квартире на ул. 5-я Парковая.

«В жилище обнаружили тело неработавшего мужчины 1986 г. рождения с ножевым ранением груди. Также полицейские задержали заявительницу. Выяснилось, что во время распития спиртного между знакомыми вспыхнула ссора, и женщина ударила потерпевшего ножом. От полученной раны мужчина умер на месте», — пояснил источник.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.