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СК изъял документы в казначействе Дагестана 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
СК изъял документы в казначействе Дагестана
Фото: ТАСС
ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу проведена выемка документов в управлении Федерального казначейства по Дагестану, сообщило ведомство.
Документы изъяли в пятницу. Выемка проводилась в связи с уголовным делом «по факту хищения адвокатом денежных средств у своих доверителей». Отмечается, что деньги были взысканы «по судебным искам к казне» России о «возмещении вреда за незаконное уголовное преследование», передает РИА «Новости».
Указывается, что следователям было оказано все необходимое содействие. В казначействе сообщили, что «интересующие следствие» документы в управлении «не хранятся», а «предъявляются взыскателями непосредственно в министерство финансов» России.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Федеральное казначейство , СКР , РИА Новости , Республика Дагестан
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