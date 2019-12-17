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Отец представляется полковником ГРУ: раскрыты подробности жизни семьи из «дома ужасов» под Гатчиной 

ТК «Звезда» + ещё 5 2 часа назад
Соседи семьи рассказывают, что она была очень набожной и жила обособленно.
В деревне Химози неподалеку от Гатчины в Ленинградской области обыскивают дом многодетной семьи, где нашли арсенал огнестрельного оружия. Отец семейства — бывший предприниматель из Санкт-Петербурга 46-летний Андрей Бовт — задержан по подозрению в преступлении.
Мужчину подозревают в насильственных действия по отношению к своей 13-летней дочери. По факту возбуждено уголовное дело, с задержанным работают следователи.
По данным местных СМИ, в прошлом мужчина руководил фирмой «Андрей Первозданный», которая занималась изготовлением деревянных сувениров, шкатулок, футляров для ювелирных украшений и ножей. До 24 лет он носил фамилию Лобадюк. Сам Бовт утверждает, что является полковником ГРУ.
Из дома изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилеты, а также сооружения, напоминающие спортивные снаряды. Также оттуда вывели восемь детей, самому старшему из которых 19 лет. По предварительной информации, их матерью является двоюродная сестра Бовта Светлана.
Соседи говорят, что семья была очень набожной, жила обособленно и ни с кем не общалась.
«Дети ходили постоянно зажатые, в себе. Мальчик рассказывал, что только когда отец уезжал куда-то, он мог гулять, как только отец возвращался — он никуда не мог ходить», — поделился один из очевидцев.
В доме сотрудники правоохранительных органов, помимо прочего, обнаружили окровавленные матрасы. На участке также расположен большой деревянный крест с ямой под ним. Происхождение данных находок устанавливается.
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Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , ГРУ , МВД , Гатчина , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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