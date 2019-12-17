В деле об убийстве главы центра «Э» новый поворот

СМИ: К убийству главы центра «Э» Ингушетии оказались причастны 40 человек

Следователи установили 40 человек, которые могут быть причастны к покушению на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает источник ТАСС во вторник, 17 декабря.

— Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата, — заявил собеседник агентства.

Кроме того, в ночь на понедельник, 16 декабря, удалось задержать 11-го фигуранта уголовного дела. Им оказался Алихан Джабраилович Оздоев. В настоящее время его допрашивают.

Напомним, 2 ноября в Москве были убиты начальник ингушского центра «Э» Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед. В них выстрелили по меньшей мере десять раз.

Всего по делу арестованы уже десять человек.

7 декабря Басманный суд Москвы постановил отправить под арест шестерых задержанных — Хасана Полонкоева, его сына Закру Полонкоева и племянника Аслана Полонкоева, а также Алихана Белхароева, Ису Накастоева и Али Картоева. Они будут находиться под стражей до 6 февраля 2020 года.

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