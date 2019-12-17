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СМИ: К убийству главы центра «Э» Ингушетии оказались причастны 40 человек 

Вечерняя Москва + ещё 13 22 минуты назад
В деле об убийстве главы центра «Э» новый поворот
Фото: ТАСС
Следователи установили 40 человек, которые могут быть причастны к покушению на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, передает источник ТАСС во вторник, 17 декабря.
— Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата, — заявил собеседник агентства.
Кроме того, в ночь на понедельник, 16 декабря, удалось задержать 11-го фигуранта уголовного дела. Им оказался Алихан Джабраилович Оздоев. В настоящее время его допрашивают.
Напомним, 2 ноября в Москве были убиты начальник ингушского центра «Э» Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед. В них выстрелили по меньшей мере десять раз.
Всего по делу арестованы уже десять человек.
7 декабря Басманный суд Москвы постановил отправить под арест шестерых задержанных — Хасана Полонкоева, его сына Закру Полонкоева и племянника Аслана Полонкоева, а также Алихана Белхароева, Ису Накастоева и Али Картоева. Они будут находиться под стражей до 6 февраля 2020 года.
Читайте также: Еще один подозреваемый в покушении на главу ЦПЭ по Ингушетии задержан в Москве
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Теги:
Криминал , Происшествия , Убийство , МВД , ИТАР-ТАСС , Республика Ингушетия
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