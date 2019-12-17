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Политика

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Уголовное дело возбуждено по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу, в результате которой погибли восемь человек. Об этом сообщил один из адвокатов Шамсутдинова Руслан Нагиев.
"В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими"). По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими", — написал Нагиев на своей официальной странице в Facebook.
25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое — находятся в тяжелом состоянии. В Минобороны сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , Министерство обороны , Забайкальский Край
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