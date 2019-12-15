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Девятиклассник из Москвы застрелился на глазах у друга 

News.ru 13 часов назад
Девятиклассник из Москвы застрелился на глазах у друга
Фото: News.ru
Девятиклассник Никита застрелился по неосторожности из боевого пистолета. Его друг Дмитрий стал очевидцем страшного события. Об этом сообщает источник NEWS.ru.
Трагедия случилась на юго-западе Москвы. Никита застрелился по неосторожности на глазах у друга. Известно, что подростки находились в момент выстрела в состоянии опьянения.
Дима рассказал, что у его друга были проблемы— он много переживал из-за учёбы и «просто устал от всего».
Как у мальчиков оказался пистолет пока не известно. Отец Никиты должен будет ответить за незаконный оборот оружия.
Ранее NEWS.ru писал о том, что умер отец виновника массового убийства в Керченском политехническом колледже. Мужчину избили и ограбили, а через месяц он скончался.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Москва
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