Девятиклассник из Москвы застрелился на глазах у друга

Девятиклассник Никита застрелился по неосторожности из боевого пистолета. Его друг Дмитрий стал очевидцем страшного события. Об этом сообщает источник NEWS.ru.

Трагедия случилась на юго-западе Москвы . Никита застрелился по неосторожности на глазах у друга. Известно, что подростки находились в момент выстрела в состоянии опьянения.

Дима рассказал, что у его друга были проблемы— он много переживал из-за учёбы и «просто устал от всего».

Как у мальчиков оказался пистолет пока не известно. Отец Никиты должен будет ответить за незаконный оборот оружия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что умер отец виновника массового убийства в Керченском политехническом колледже. Мужчину избили и ограбили, а через месяц он скончался.