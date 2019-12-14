В Киеве арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета

Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета , следует из трансляции.

"Ходатайство…удовлетворить. Взять подозреваемую под стражу сроком до 8 февраля 2020 года", — заявил судья Сергей Вовк в ходе судебного заседания, трансляцию велась на странице агентства УНН в Facebook.

В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко , а исполнителем — детский врач Юлия Кузьменко. Дугарь также фигурирует в деле. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".