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Трагедия в Москве: подросток стал жертвой случайного выстрела из пистолета 

Вести.Ru + ещё 4 47 минут назад
Играли с пистолетом: подросток погиб в Москве
Фото: globallookpress.com
На юго-западе Москвы девятиклассник погиб в результате случайного выстрела из боевого пистолета, принадлежащего его отцу.
Источник в столичных правоохранительных органах уточнил, что двое школьников играли с пистолетом, принадлежащим отцу одного из них. Неожиданно оружие выстрелило, один из подростков скончался в результате полученного огнестрельного ранения, передает ТАСС.
В настоящее время со вторым подростком работают психологи, помогая ему справиться со стрессом. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают, на каком основании отца погибшего девятиклассника владел пистолетом и патронами к нему.
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Теги:
Криминал , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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