Играли с пистолетом: подросток погиб в Москве

Трагедия в Москве: подросток стал жертвой случайного выстрела из пистолета

На юго-западе Москвы девятиклассник погиб в результате случайного выстрела из боевого пистолета, принадлежащего его отцу.

Источник в столичных правоохранительных органах уточнил, что двое школьников играли с пистолетом, принадлежащим отцу одного из них. Неожиданно оружие выстрелило, один из подростков скончался в результате полученного огнестрельного ранения, передает ТАСС.

В настоящее время со вторым подростком работают психологи, помогая ему справиться со стрессом. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают, на каком основании отца погибшего девятиклассника владел пистолетом и патронами к нему.