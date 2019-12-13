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Изнасиловавшим юриста полицейским вынесен приговор 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Изнасиловавшим юриста полицейским вынесен приговор
Фото: РИА Новости
Тимирязевский суд Москвы вынес приговоры пяти полицейским, которые в составе преступной группировки в 2017 году изнасиловали черенком от лопаты 55-летнего юриста.
По данным «Московского комсомольца», в группировке под предводительством таксиста-частника Александра Пономарева состояли пять сотрудников полиции: сотрудник дежурной части полиции Жуковского Александр Кустов, полицейский-водитель ОМВД Антон Ильин и три сотрудника ППС — лейтенант Константин Кириллов и старшие сержанты Владимир Шестов и Петр Куракин.
По данным издания, юриста «заказали» «за успешное выступление в суде». Злоумышленники напали на мужчину в подъезде его дома, избили и изнасиловали черенком от лопаты. Пострадавший впоследствии перенес несколько операций.
Группировка неоднократно выполняла подобные «заказы» за деньги, чаще всего они поджигали машины жертв или избивали их.
В пресс-службе Тимирязевского суда сообщили, что фигуранты дела получили от 12 до 6 лет общего режима.
Ранее в Анапе были арестованы два экс-сотрудника ППС, подозреваемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Антон Ильин , Александр Пономарев , Жуковский , Москва
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