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Политика

Мать и ее шестилетнего сына нашли живыми в Ставрополе 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Мать и ее сына нашли живыми в Ставрополе
Фото: РИА Новости
Женщину с ребенком, которые ушли из дома 9 декабря и не вернулись, нашли в Ставрополе живыми. Об этом в субботу сообщило журналистам краевое следственное управление СК РФ.
В следственные органы СК России по Ставропольскому краю поступило сообщение, что 9 декабря 46-летняя Назели Мусаелян и ее шестилетний сын ушли из дома и не вернулись. По данному факту Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю начал доследственную проверку.
"Благодаря слаженной работе СКР и МВД их удалось найти. По предварительным данным, никаких преступлений в их отношении совершено не было", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, все обстоятельства их исчезновения будут выяснены следователем СКР в ходе опроса.
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Теги:
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Ставрополь , Ставропольский Край
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