Мать и ее сына нашли живыми в Ставрополе

Мать и ее шестилетнего сына нашли живыми в Ставрополе

Женщину с ребенком, которые ушли из дома 9 декабря и не вернулись, нашли в Ставрополе живыми. Об этом в субботу сообщило журналистам краевое следственное управление СК РФ В следственные органы СК России по Ставропольскому краю поступило сообщение, что 9 декабря 46-летняя Назели Мусаелян и ее шестилетний сын ушли из дома и не вернулись. По данному факту Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю начал доследственную проверку. "Благодаря слаженной работе СКР и МВД их удалось найти. По предварительным данным, никаких преступлений в их отношении совершено не было", — говорится в сообщении. По данным ведомства, все обстоятельства их исчезновения будут выяснены следователем СКР в ходе опроса.

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