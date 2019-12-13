«Нам нужна жертва»: убийцы Шеремета проговорились о своих мотивах

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета . 5 человек, все — участники силовой операции в Донбассе. Результаты расследования, которых ждали больше трех лет, вызвали такой резонанс, что на брифинг в МВД приехал Владимир Зеленский . Он поблагодарил следствие за работу и потребовал найти заказчика покушения. Все задержанные — организаторы и непосредственные исполнители. Автомобиль Павла Шеремета взорвали в 2016 году.

Пятеро подозреваемых и одна основная версия. На брифинг по расследованию убийства Павла Шеремета пригласили всех. В первом ряду сидел и президент Владимир Зеленский. А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сразу анонсировал: информация, которую озвучат сегодня, не просто сенсационная, но и шокирующая.

Итак, известно, что после множества экспертиз и допросов из четырех версий следствие остановилось на одной-единственной. Это "дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известной личности". "Следствием было выдвинуто несколько версий, — рассказывает Евгений Коваль, заместитель главы национальной полиции Украины. — Четвертая версия — социально-политическая дестабилизация ситуации на Украине после убийства Шеремета".

Известно, что по делу об убийстве Шеремета задержаны все подозреваемые. Их имена озвучили в ходе экстренной пресс-конференции. Главный фигурант — Андрей Антоненко , сержант украинских сил и ветеран операций в Донбассе. А до этого Антоненко был известен своими националистскими треками. Одну из его песен даже называют гимном ветеранов АТО.

Вторая подозреваемая — волонтер и военный медик Юлия Кузьмено. На фотографиях в соцсети она то в вышиванке, то в костюме "под милитари". В информации указано: официально Юлия работает в детском Научно-практическом центре при Минздраве . Заведует отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии.

Именно Кузьменко и Антоненко, по словам следователей, были замечены у автомобиля Павла Шеремета. Взрывчатку в автомобиль по версии следствия заложила именно девушка.

Те же камеры зафиксировали еще одну подозреваемую. Это медсестра Яна Дугарь. За пять дней до преступления — утром 15 июля — она фотографировала камеры наблюдения на телефон. Именно на это и обратили внимание следователи.

Последние два фигуранта, супруги Владислав и Ирина Грищенко , тоже ветераны АТО с позывными "Буча" и "Пума". Их задержали еще в ноябре после неудачного покушения на одного из местных бизнесменов. По версии следствия, в деле Шеремета они занимались приготовлением взрывчатки.

В телефонном разговоре подозреваемых, который также представили на брифинге, звучит такая фраза: "Нам нужна жертва, которую должна спасти вся Украина". Именно за это зацепились следователи в версии о дестабилизации ситуации.

Сам Павел Шеремет был яркой фигурой: успел поработать в нескольких странах. Еще будучи в Минске, яро выступал против власти. Активную журналистскую позицию высказывал и после переезда в Киев.

Завершил брифинг Владимир Зеленский. "У меня сейчас только одни эмоции по поводу того, что мы увидели, — признался он. — Я уже говорил, что для нашей команды это личное дело, которое мы обязательно хотели бы раскрыть".

Предполагаемые убийцы задержаны, ответы уже появились, но один вопрос еще остается открытым. На следующей встрече по делу об убийстве Шеремета Зеленский хотел бы услышать имя заказчика.