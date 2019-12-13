Пассажирку такси обокрали на 300 тысяч рублей

Неизвестные обстреляли такси и похитили у пассажирки 300 тысяч рублей

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Неизвестные напали на такси в Москве . Они расстреляли автомобиль и забрали у пассажирки 300 тысяч рублей. Об этом сообщила газета «Известия». "В результате разбойного нападения со стрельбой неизвестные разбили стекла автомобиля, после чего забрали у потерпевшей около 300 тыс. рублей", — сообщило издание. Инцидент произошёл на Чонгарском бульваре в Москве. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее NEWS.ru писал о том, что неизвестный мужчина открыл огонь из пневматического пистолета и распылил перцовый баллон в столичном автобусе.

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