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Политика

Неизвестные обстреляли такси и похитили у пассажирки 300 тысяч рублей 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Пассажирку такси обокрали на 300 тысяч рублей
Фото: Free-Photos /pixabay.com
Неизвестные напали на такси в Москве. Они расстреляли автомобиль и забрали у пассажирки 300 тысяч рублей. Об этом сообщила газета «Известия».
"В результате разбойного нападения со стрельбой неизвестные разбили стекла автомобиля, после чего забрали у потерпевшей около 300 тыс. рублей", — сообщило издание.
Инцидент произошёл на Чонгарском бульваре в Москве. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее NEWS.ru писал о том, что неизвестный мужчина открыл огонь из пневматического пистолета и распылил перцовый баллон в столичном автобусе.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Москва
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