Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"От безысходности": Зеленскому напомнили об актерстве
"От безысходности": Зеленскому напомнили об актерстве
Общество
Путин ответил на идею о выходном дне 31 декабря
Путин ответил на идею о выходном дне 31 декабря
Политика
Украинцем хотят упростить получение гражданства в РФ
Украинцем хотят упростить получение гражданства в РФ
Общество
Медсестра украла младенца для бездетной тети
Медсестра украла младенца для бездетной тети
Происшествия

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров отправлен в СИЗО 

Вести.Ru + ещё 20 4 часа назад
Гендиректора «Метростроя» отправили в СИЗО
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что задержанный ранее генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров отправлен в СИЗО на два месяца в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате.
Такое решение вынес Дзержинский районный суд. Срок меры — 8 февраля 2020 года, передает ТАСС.
Николай Александров вину не признал, просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест или отпустить его под залог в 25 миллионов рублей.
Ранее источник в следственных органах рассказал, что уголовное дело касается хищений денежных средств "Метростроя" с помощью заключения фиктивного договора на выполнение работ по продолжению строительства Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена. По данным следствия, сумма ущерба от растраты составила 178 миллионов рублей.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Вести.Ru: последние новости
Перестрелка в США, бандиты забаррикадировались в здании Перестрелка в США, бандиты забаррикадировались в здании "Жертв не выбирал": неуловимым убийцей двух девушек в Екатеринбурге оказался фотограф-любитель "Жертв не выбирал": неуловимым убийцей двух девушек в Екатеринбурге оказался фотограф-любитель На юго-западе Москвы обнаружен труп девушки, завернутый в одеяло На юго-западе Москвы обнаружен труп девушки, завернутый в одеяло 
Теги:
Криминал , Происшествия , Николай Александров , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«От безысходности»: Зеленскому напомнили об актерстве
«От безысходности»: Зеленскому напомнили об актерстве 27
Путин ответил на идею о выходном дне 31 декабря
Путин ответил на идею о выходном дне 31 декабря 14
Украинцем хотят упростить получение гражданства в РФ
Украинцем хотят упростить получение гражданства в РФ 2
Медсестра украла младенца для бездетной тети
Медсестра украла младенца для бездетной тети
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату 6
Видео
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение