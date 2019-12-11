Гендиректора «Метростроя» отправили в СИЗО

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров отправлен в СИЗО

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что задержанный ранее генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров отправлен в СИЗО на два месяца в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате.

Такое решение вынес Дзержинский районный суд. Срок меры — 8 февраля 2020 года, передает ТАСС.

Николай Александров вину не признал, просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест или отпустить его под залог в 25 миллионов рублей.

Ранее источник в следственных органах рассказал, что уголовное дело касается хищений денежных средств "Метростроя" с помощью заключения фиктивного договора на выполнение работ по продолжению строительства Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена. По данным следствия, сумма ущерба от растраты составила 178 миллионов рублей.