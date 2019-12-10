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В Москве неизвестный украл более 2 млн рублей у 90-летней пенсионерки 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
У 90-летней пенсионерки украли более 2 млн рублей
Фото: РИА Новости
Злоумышленник обокрал квартиру 90-летней пенсионерки на Открытом шоссе в Москве, материальный ущерб составил свыше 2 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе главка московской полиции.
"Инцидент произошел накануне. В полицию обратилась женщина 1929 года рождения, которая проживает по адресу Открытое ш., д. 6-10. Установлено, что неизвестный проник в дом потерпевшей и похитил 1 млн 400 тыс. рублей, $11 тыс., ювелирные украшения. Материальный ущерб составил около 2 млн 251 тыс. рублей", — сказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
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Теги:
Криминал , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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