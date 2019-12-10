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Политика

Мужчина пытался застрелить главу сельсовета в Нижегородской области 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Россиянин пытался застрелить главу сельсовета
Фото: РИА Новости
Житель Нижегородской области был арестован на два месяца за покушение на убийство главы Шеманихинского сельского совета, сообщается на сайте Краснобаковского районного суда.
По версии следствия, подозреваемый пришел в кабинет главы сельсовета и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ему пистолетом. Глава сельской администрации оказал сопротивление и сумел отобрать у злоумышленника оружие, в процессе борьбы произошел выстрел.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 54-летнего мужчину. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Убийство , Нижегородская Область
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