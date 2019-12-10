Россиянин пытался застрелить главу сельсовета

Житель Нижегородской области был арестован на два месяца за покушение на убийство главы Шеманихинского сельского совета, сообщается на сайте Краснобаковского районного суда.
По версии следствия, подозреваемый пришел в кабинет главы сельсовета и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ему пистолетом. Глава сельской администрации оказал сопротивление и сумел отобрать у злоумышленника оружие, в процессе борьбы произошел выстрел.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 54-летнего мужчину. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.