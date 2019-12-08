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Политика

Москвичка сходила на свидание и лишилась часов Rolex 

Мослента 1 час назад
Москвичка сходила на свидание и лишилась Rolex
Фото: РИА Новости
Жительница Москвы лишилась часов Rolex почти за полмиллиона рублей после свидания в одном из отелей столицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, девушка проводила вечер со своим знакомым, но когда уехала к себе домой, вспомнила, что забыла в номере отеля дорогие часы, которые положила на тумбочку. Аксессуар начали искать вместе с персоналом гостиницы, но найти его не удалось. В номер уже заселились другие гости.
По данному факту начата проверка.
Ранее стало известно, что в Люблино неизвестный похитил у безработной москвички автомобиль Jaguar стоимостью около трех миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).
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Теги:
Криминал , Происшествия , Москва
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