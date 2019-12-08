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Политика

Нужда заставила: мексиканец расстрелял жильцов дома за замечание 

Вести.Ru + ещё 3 21 минуту назад
Нужду справил: мексиканец расстрелял людей за замечание
Фото: EPA
Министерство общественной безопасности мексиканской столицы сообщило, что в Мехико в историческом центре города мужчина открыл стрельбу после того, как ему сделали замечание жильцы дома, около которого он решил справить нужду.
В результате произошедшего четыре человека, в том числе преступник, погибли и двое получили ранения, передает РИА Новости.
Полицейские оперативно приехали на место конфликта сразу после получения сообщения о стрельбе. Один из сотрудников потребовал, чтобы предполагаемый преступник бросил оружие, однако тот проигнорировал обращение и открыл огонь. Полицейский действовал по инструкции: он отразил атаку и ликвидировал нападавшего.
Причиной конфликта стало желание преступника справить свои физиологические потребности рядом со зданием недалеко от резиденции президента для. Жильцы дома сделали ему замечание. В ответ мужчина открыл огонь.
Оказалось, стрелявший — капитан министерства национальной обороны в отставке.
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Теги:
Криминал , Происшествия , РИА Новости , Мехико
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