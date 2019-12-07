Опубликовано видео с места жуткой драки в кафе Москвы

Опубликовано видео с места массовой драки в кафе Москвы

Его публикует Пятый канал.

Драка произошла в кафе в торговом центре «Пассаж» в потасовке приняли участие не менее полсотни человек, при себе у некоторых были ножи. Драка длилась недолго. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что началось всё внезапно: мужчины резко повскакивали со своих мест, женщины убежали в другую сторону.

Прекращается драка также резко: дерущиеся выбегают из кафе и вскоре там не остаётся никого, кроме нескольких посетителей. Как стало известно позже, мужчины что-то обсуждали, потом ухватились за ножи, чем и спровоцировали конфликт. На месте происшествия были найдены гильзы и пуля от травматического пистолета. Задержать никого из участников драки не удалось.